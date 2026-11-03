Ahmet Türk, kız kardeşini kaybeden MHP lideri Bahçeli'yi telefonla aradı - Son Dakika
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Ahmet Türk, kız kardeşini kaybeden MHP lideri Bahçeli'yi telefonla aradı

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Ahmet Türk, kız kardeşini kaybeden MHP lideri Bahçeli\'yi telefonla aradı
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Ahmet Türk, kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Türk, görüşmede Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. İki isim arasındaki telefon görüşmesi, geçmişteki temasları ve Bahçeli’nin Ahmet Türk’ün yeniden görevine dönmesine yönelik çağrılarını da gündeme getirdi.

Ahmet Türk, Devlet Bahçeli'yi arayarak kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti. Serpil Bahçeli'nin cenazesi, 2 Kasım'da ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Bankacılık sektöründe çalıştıktan sonra emekli olan Serpil Bahçeli, uzun yıllar ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşamıştı. 

İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ 2017'DE

Devlet Bahçeli ile Ahmet Türk arasındaki temasların geçmişi 2017 yılına uzanıyor. Bahçeli, 2016'da tutuklanan ve sağlık sorunları bulunan Ahmet Türk'ün tedavisine fırsat verilmesi için tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti. 

Türk'ün 3 Şubat 2017'de tahliye edilmesinin ardından iki isim 22 Şubat'ta telefonda görüştü. Ahmet Türk, bu görüşmede Bahçeli'ye, tutukluluk sürecinde kendisi hakkında yaptığı insani çağrı nedeniyle teşekkür etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmede karşılıklı olarak sağlık durumlarının da sorulduğunu açıklamıştı. 

BAHÇELİ İLE ÜÇ AYRI TEMASINI ANLATMIŞTI

Ahmet Türk, 25 Şubat 2026'da verdiği röportajda Bahçeli ile geçmişte özel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki kez de telefonda konuştuklarını açıkladı.

Türk, telefon görüşmelerinden birinin Berat Kandili dolayısıyla Bahçeli'nin kendisini aramasıyla gerçekleştiğini anlattı. Diğer görüşmede ise Kobani'ye gönderilmesi planlanan yardım tırlarının geçişi için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Bahçeli'den ricada bulunduğunu, MHP liderinin de konuyla ilgileneceğini söylediğini aktardı.

Türk, Bahçeli'nin kendisine yönelik açıklamalarını da değerlendirerek, “Bahçeli'nin değerlendirmeleri bizim için çok önemli” demiş ve barışın sağlanabilmesi için kayyum siyasetinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmişti. 

“AHMETLER MAKAMA” ÇAĞRISI

Bahçeli, 3 Şubat 2026'da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in yeniden görevlerine dönmesi yönünde bir çağrı olarak değerlendirilmişti. 

Ancak Bahçeli'nin açıklamasına rağmen Mardin'deki kayyum uygulaması sona ermedi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Türk, 4 Kasım 2024'te görevden uzaklaştırılmış ve yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak atanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, 3 Kasım 2026'da kayyumun görev süresini iki ay daha uzattı. Böylece Ahmet Türk'ün en az 4 Ocak 2027'ye kadar görevine dönemeyeceği bildirildi.

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    Yorumlar (2)

  • kenanozturkdenizli kenanozturkdenizli:
    Ayıp etmiş telefonla aramakla cenazeye iştirak etmeliydi , ne de olsa aynı kabı............. 0 0 Yanıtla
  • Ümit Ümit:
    akrabalar sonuçta 0 0 Yanıtla
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