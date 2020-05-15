Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu - Son Dakika

Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu

6 saat önce

Akademisyen ve uzmanlar, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserlerini anlattı.

Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserleri canlı yayında konuşuldu, System.String[]

Akademisyen ve uzmanlar, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı ve eserlerini anlattı.
Esenler Belediyesi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "İlk Türk Mutasavvıfı: Hoca Ahmet Yesevi" paneli, Esenler Kültür Sanat YouTube kanalından canlı yayında izleyiciyle buluştu.
Panelde, Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle Türkçenin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan, "Pir-i Türkistan" olarak da tanınan öncü şairin eserleri kapsamlı olarak ele alındı.
Yayına bağlanan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kazakistan'da yapmayı planladıkları etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.
Katılımcıların ramazanını tebrik eden Göksu, "Ramazan yeniden başlamak, heva ve heveslerden arınmak demek. Aslında pandemi sürecinde her birimiz modern hayatın bize sunmuş olduğu birçok şeyden kendimizi uzaklaştırdık. Adeta küresel bir itikafla hepimiz evlerimize kapandık ve tefekküre daldık." diye konuştu.
Hoca Ahmet Yesevi Kültür Sanat Sezonu etkinliklerine değinen Göksu, Esenler Belediyesi olarak her sene kültür programlarında toplumu medeniyet değerlerinde iz bırakmış gönül erleriyle buluşturmaya çalıştıklarını, bu süreçte de kültürel etkinlikleri aksatmadan dijital ortamda devam ettirdiklerini anlattı.
"Yesevi, İslam'ın sunduğu temel değerleri Türkçe olarak öğretti"
Etkinliği yöneten Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, "Hoca Ahmet Yesevi hazretleri Divan-ı Hikmet'inde diyor ki 'Dertsiz insan insan değil bunu anla, aşksız insan hayvan cinsi bunu dinle.' Yani özetle insan olmanız için iki özellik yeterli; birincisi derdiniz olacak, ikincisi aşkınız olacak diyor." ifadesini kullandı.
Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi'yi farklı yapan birçok yön bulunduğu, bunlardan öne çıkanın İslam'ın sunduğu temel değerleri Türkçe olarak öğretmesi olduğu değerlendirmesine bulundu.
Panelde konuşan "Aşkın Yolunda İnsan Hoca Ahmed Yesevi'nin İzinde" ve "Bilgelik Pınarı Yesevi Ahlakında Kadim Değerler" kitaplarının yazarı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya ise izleyicilerin ramazanlarını tebrik ederek, "Allah-u teala üzerimizdeki musibetlerden, arızi ve semavi belalardan ülkemizi, milletimizi, İslam dünyasını ve insanlığı uzak tutsun." dedi.
Hoca Ahmet Yesevi'nin bütün insanlığa ve özellikle Türk medeniyetinin irfan dünyasına katkıda bulunduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Ahmet Yesevi'nin beslendiği kaynaklar olan Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetlerinden ilham alarak ortaya koymaya çalıştığı bir hikmetler dünyası var." ifadesini kullandı.
Yesevi yolunun erdemli bir toplum ve erdemli insanlar inşa etmeye çalıştığını ve hikmetlerinde insanlar arasındaki ilişkilerin olması gereken şekline değindiğini anlatan Çetinkaya, "Yesevi yolu insanı inşa etmeye çalışıyordu. Erdemli ve faziletli bir topluma dair yazdığı ve söylediği hikmetler günümüze kadar ulaştı." dedi.
Modern insanın karşı karşıya kaldığı problemlerin en başında sabır ve tahammül eksikliğinin geldiğini belirten Çetinkaya, "Sufilerin hakikat ilkesi olarak nitelendirdiği 'İlahi ente maksudi ve rıdake matlubi' aslında hakkın rızası, onun bizden talep ettikleri, onun ilahi ilkelerine ve habibinin nebevi prensiplerine uymayı anlatıyor. Bunu gerçekleştirmek için sabra çok önem vermekte. Sabır, Yesevi hazretlerinin ifadelerinde toplumsal barışın anahtarı olarak gözüküyor." bilgilerini aktardı.
Ahmet Yesevi'nin öğretilerinde vermenin ve infak etmenin de yer bulduğunu dile getiren Çetinkaya, "Bizim medeniyetimiz bu verişi o kadar ileri bir boyuta ulaştırdı ki, 'İsar' diye bir kavramımız var. Kendisi muhtaç olduğu halde muhtaç olduğu şeyi ihtiyaç sahibine vermek. Bu nebevi bir yüksek gönüllülüğü gerektiriyor." diye konuştu.
"İlk mutasavvıfların Türk edebiyatında ayrı bir yeri var"
Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dosay Kenjatay, "Ahmet Yesevi Düşüncesinde İnsan" başlıklı konuşma yaptı.
Panele Kazakistan'dan bağlanan Kenjatay, Ahmet Yesevi'nin eserlerinden örnekler okuyarak bunların açıklamalarını yaptı.
Kenjatay ayrıca "Fuat Köprülü hocamızın da dediği gibi ilk mutasavvıfların Türk edebiyatında, Türk düşüncesinde ve Türk medeniyetinde ayrı bir yeri var." dedi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Tosun, Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin 8-9 asır evvel Orta Asya'da yaşamış Allah dostu bir mütefekkir olduğunu kaydetti.
Tosun, Hoca Ahmet Yesevi'nin eserlerinde merhametten, şefkatten, fikirden, tevazudan, samimiyetten bahsettiğini ve hakiki Allah dostlarını örnek almayı, sahtelerden uzak durmayı nasihat ettiğini aktardı.
Panelde ayrıca sosyal medya hesaplarından yorum yapan ve iletişim bilgilerini gönderen katılımcılara, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin yayınladığı Divan-ı Hikmet'ten seçmelerin yer aldığı kitap hediye edildi.

Ahmet Yesevi, Çetinkaya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 10:54 Kaynak: AA


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