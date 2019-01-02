Ahmetli ÇKSM'de 2. Dönem Kayıtları Başladı
17 dakika önce
MANİSA Büyükşehir Belediyesi Ahmetli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı 2. dönem kurs kayıtları başladı.
4-12 yaş arasındaki çocuklar, birçok farklı branşta açılan kurslar sayesinde yeteneklerini fark edip kendilerini geliştirebilecekler.
Eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturulması, okul öncesi grupları ile çocukların ilgi alanları ve yeteneklerinin belirlenmesi, okulda işlenen temel ders konularının pekiştirilmesi ve çözüm yollarının öğretilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmetli'de hayata geçirilen Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde 2. dönem kurs kayıtları start aldı. Açılan kurslarda 4-12 yaş arasındaki çocuklara Türkçe, Matematik, İngilizce, Satranç, Bale, Ritmik Jimnastik Halk Oyunları, Mental Aritmetik, Hızlı Okuma, Dikkat Geliştirme, Hafıza Güçlendirme, Resim, Gitar, Keman ve Okul Öncesi grupları olmak üzere birçok branşta, eğitim verilecek. Ahmetli Çocuk Kültür Sanat Merkezi'ne çocuklarını kayıt ettirmek ve bilgi almak isteyen vatandaşlar 0236 768 22 12 numaralı telefondan da bilgi alabilecekler.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:15 Kaynak: Bültenler
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