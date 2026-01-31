Ahvaz\'da Gaz Patlaması: 4 Ölü

İRAN'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 kişi hayatını kaybetti.

İran basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da, 4 daireli bir binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, enkaz altında kalmış olabilecek diğer kişileri bulmak için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.