Sağlık

AI4PURPOSE Hackathon: Sağlıkta Yapay Zeka Çözümleri

06.01.2026 16:21
İKÇÜ, sağlık krizlerine yapay zeka çözümleri geliştirmek için bir hackathon düzenleyecek.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde, Doğal afetlerden halk sağlığı acil durumlarına kadar sağlık alanında krizlere yönelik yapay zeka çözümlerinin geliştirileceği AI4PURPOSE Hackathon düzenlenecek.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği destekli uluslararası MEDAIGENCY projesi kapsamında gerçekleştirilecek fikir üretme ve çözüm geliştirme maratonu, sağlık sistemlerini krizlere karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor.

Doğal afetlerden halk sağlığı acil durumlarına kadar uzanan krizlerde sağlık sistemlerinin karşılaştığı yapısal sorunlara yapay zeka destekli çözümler üretmeyi hedefleyen etkinliğe öğrenciler, teknoloji şirketleri, girişimler ve yenilikçiler katılacak.

Etkinlik boyunca katılımcılar, uzmanlar eşliğinde fikirlerini geliştirecek, prototipler oluşturacak ve çözümlerini jüriye sunacak.

Başarılı bulunan prototipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından değerlendirilerek saha uygulamalarına uyarlanma potansiyeli açısından incelenecek.

Lübnan, Filistin, İtalya, İspanya ve Türkiye'nin yer aldığı MEDAIGENCY girişimi, Akdeniz bölgesinde sağlık sistemlerinin acil durumlara hazırlık, müdahale ve toparlanma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'deki etkinlik, İKÇÜ bünyesinde Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Mühendisliği'nin katkılarıyla yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen projenin Türkiye Koordinatörü İKÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen, etkinliğin öğrenciler ile profesyoneller için iki ayrı kategoride gerçekleştirileceğini belirterek, "Katılımcılar, yalnızca teknik bir yarışmaya değil, aynı zamanda uluslararası görünürlük, disiplinlerarası iş birliği ve gerçek sorunlara çözüm üretme fırsatına da ortak olacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlik 30-31 Ocak'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

