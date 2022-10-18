AİHM, Suriye'de YPG/PKK safına katılan Danimarka vatandaşına verilen cezayı haklı buldu - Son Dakika
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AİHM, Suriye'de YPG/PKK safına katılan Danimarka vatandaşına verilen cezayı haklı buldu

18.10.2022 14:19
AİHM, Suriye'de YPG/PKK safına katılan Danimarka vatandaşına verilen cezayı haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Danimarka vatandaşının, ülkesinde yasaklanmasına rağmen Suriye'de savaş bölgesine gittiği için 6 ay hapse çarptırılmasına yönelik itirazını reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Danimarka vatandaşının, ülkesinde yasaklanmasına rağmen Suriye'de savaş bölgesine gittiği için 6 ay hapse çarptırılmasına yönelik itirazını reddetti.

AİHM'den yapılan açıklamada, Morck Jensen hakkında, 2017'de bir radyo röportajında Ocak 2017'de Suriye'nin Rakka bölgesinde Tel Samen köyünde bulunduğunu açıklamasının ardından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Danimarka'da yerel mahkemenin, Jensen'i savaş bölgelerine gitmeyi ve buralarda kalmayı yasaklayan kanunu ihlal etmekten 2019'da suçlu bulduğu ve 6 ay hapse mahkum ettiği aktarılan açıklamada, Danimarka Yüksek Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesinin de bu cezayı onadığı ifade edildi.

Açıklamada, Danimarka'daki duruşmalarda bu kanundan haberi olmadığını belirten ve Suriye'ye YPG/ PKK için savaşmaya gittiğini söyleyen Jensen'in, mahkumiyet kararına itirazını Kasım 2019'da AİHM'e taşıdığı anımsatıldı.

Jensen'in, mahkumiyetine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "kanunsuz ceza olmaz" ilkesi ile "hareket serbestisi" ilkelerini ihlal ettiği iddiasıyla itiraz ettiği kaydedilen açıklamada, Danimarka'da söz konusu yasanın Jensen Suriye'ye çatışma bölgesine gittiğinde yürürlükte olduğu, dolayısıyla "kanunsuz ceza olmaz" ilkesinin ihlal edilmediği vurgulandı.

Açıklamada, davada kişisel hareket serbestisini ihlal eden bir durumun olmadığı da ifade edilerek Danimarka mahkemelerinin Jensen'i 6 ay hapse mahkum etmekte haklı olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Danimarka, Suriye, Aihm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİHM, Suriye'de YPG/PKK safına katılan Danimarka vatandaşına verilen cezayı haklı buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AİHM, Suriye'de YPG/PKK safına katılan Danimarka vatandaşına verilen cezayı haklı buldu - Son Dakika
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