Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kooperatif açılışına katıldı
Son Dakika Ekonomi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika Ekonomi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kooperatif açılışına katıldı

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çorum'da kadın girişimciler tarafından kurulan "Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin açılış törenine katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çorum'da kadın girişimciler tarafından kurulan "Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin açılış törenine katıldı.

Çorum'daki programlarının ardından Sungurlu ilçesine geçen Selçuk, ilçedeki 7 kadın girişimci tarafından kurulan "Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin Yenihayat Mahallesi'ndeki üretim merkezini ziyaret etti.

Selçuk, burada kooperatifin yeni üretim merkezinin açılışını yaptı. Törende, dua edilmesinin ardından Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Mithat Gözen, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve bazı yöneticilerle açılış kurdelesini kesen Selçuk, daha sonra kooperatif başkanı Havva Özata ile üretim tesisini gezdi.

Özata'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Selçuk, mantı, erişte ve tarhana üretimi yapan kadınlarla sohbet etti. Kadınlar tarafından Selçuk'a ikramda bulunuldu.

Selçuk, açılış töreninin ardından 8 Nisan 2017'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın Akçakent Mahallesi'nde yaşayan annesi Mine ve babası Hasan Karaman'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Selçuk, şehidin ailesine taziyelerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kooperatif açılışına katıldı

Selçuk, Çorum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 04:11:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kooperatif açılışına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]