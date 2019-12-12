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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e çıkaracağız."
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sosyal Hizmet Merkezi sayımızı 2020'de 353'e çıkaracağız."
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