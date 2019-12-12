Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale... - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 'İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale...

3 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız."

Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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