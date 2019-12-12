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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale...
3 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:24 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "İlk defa engelliler için Ulusal Erken Müdahale Eylem Planı'nı hazırlamaya başladık. Engelsiz Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planını da yakında yayınlayacağız."
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