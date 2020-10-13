"Yeni normal sürecinde yaklaşık 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programımızdan yararlandı" - Son Dakika

"Yeni normal sürecinde yaklaşık 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programımızdan yararlandı"

13.10.2020 10:57

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni normal süreciyle birlikte yaklaşık 120 bin kişinin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni normal süreciyle birlikte yaklaşık 120 bin kişinin İşbaşı Eğitim Programı'ndan faydalandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibariyle Aktif İşgücü Programları aracılığıyla vatandaşları işgücü piyasasına hazırlamaya devam ettiklerini söyledi.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayan vatandaşlarımızın mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkanına kavuşmalarına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı'nın yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Bakan Selçuk "Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran'dan Eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz" dedi.

1.8 MİLYON KİŞİYE MESLEKİ TECRÜBE KAZANDIRDIK

Bakan Selçuk, 2009 yılından 2020 Eylül ayı sonuna kadar yaklaşık 1.8 milyon kişiye İşbaşı Eğitim Programıyla mesleki deneyim kazandırdıklarını vurgulayarak, program kapsamında katılımcılara maddi destek de sağladıklarını kaydetti. Selçuk "İşbaşı Eğitim Programlarına katılan her katılımcıya günlük 89,40 TL ödeme yapıyoruz. Geleceğin Mesleklerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılanlara ise günlük 100 TL ödüyoruz. Aynı zamanda program süresince katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)

Yeni normal sürecinde yaklaşık 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programımızdan yararlandı

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Yeni normal sürecinde yaklaşık 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programımızdan yararlandı' - Son Dakika Ekonomi

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