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Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler - Son Dakika

Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler

13.10.2021 15:55

Şanlıurfa'da bir yakınına ilaç yazdırmak için aile sağlığı merkezine giden kuzenler İsmail A. ve Abdulkadir A., hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartıştı. Yaşanan arbededen sonra dışarı çıkarılınca merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kuzenler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Önceki gün Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A'dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi.

HASTAYI MUAYENE ETMEDEN İLAÇ YAZMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi. Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi.

KAPIVE PENCERELERİ TEKMELEDİ

İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze gelen hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.

Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler

Polis, İlaç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile hekimiyle tartışıp, kapı ve pencereleri tekmelediler - Son Dakika


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