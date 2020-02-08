Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkent'te miting düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkent'te miting düzenledi - Son Dakika

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkent'te miting düzenledi

6 saat önce

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyeleri, Başkent'te düzenlediği mitingde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve yaşanılan problemlere dikkat çekti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkent'te miting düzenledi, System.String[]

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyeleri, Başkent'te düzenlediği mitingde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve yaşanılan problemlere dikkat çekti.


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ankara Anıtpark'ta basın açıklaması düzenledi. Federasyona bağlı tüm il dernek başkanları ve dernek üyelerinin katıldığı mitingde sağlık çalışanlarının yaşadığı problemler ve şiddet olaylarına dikkat çekildi. Mitingde federasyona bağlı dernek üyeleri kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Mitingde ellerinde döviz taşıyan üyeler sloganlar attı.


Federasyon yetkilileri bir ay sonra da siyasi parti liderlerini ziyaret ederek sorunlarını dile getirecek. - ANKARA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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