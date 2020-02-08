Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkent'te miting düzenledi - Son Dakika

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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkent'te miting düzenledi
6 saat önce
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyeleri, Başkent'te düzenlediği mitingde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve yaşanılan problemlere dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu üyeleri, Başkent'te düzenlediği mitingde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddete ve yaşanılan problemlere dikkat çekti.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ankara Anıtpark'ta basın açıklaması düzenledi. Federasyona bağlı tüm il dernek başkanları ve dernek üyelerinin katıldığı mitingde sağlık çalışanlarının yaşadığı problemler ve şiddet olaylarına dikkat çekildi. Mitingde federasyona bağlı dernek üyeleri kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Mitingde ellerinde döviz taşıyan üyeler sloganlar attı.
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