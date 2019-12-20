Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan "sağlık çalışanlarına şiddet" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması - Son Dakika

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan "sağlık çalışanlarına şiddet" açıklaması

6 saat önce

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekerek, caydırıcı cezalar getirilmesini istedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekerek, caydırıcı cezalar getirilmesini istedi.


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türkiye'nin birçok ilinden gelen dernek başkanlarıyla Ulus'ta basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklama yapan AHEF Genel Sekreteri Hüseyin Güntürkün, sağlık çalışanlarına şiddetin azalması gerektiğini ifade ederek, "2017'den sonra sağlık şiddet vakaları yüzde 168 artmıştır. Son 6 yılda yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. ve bunların yüzde 30'u fiziksel şiddettir. Bizler, günde yüzlerce hastaya bakmaya zorlanan, her geçen gün daha çok darp edilen, görevi sırasında şiddete maruz kalan, vekaletsiz izin hakkı olmayandır. Ülkemizdeki her sağlık raporunun neredeyse tek talep noktası olan, uygunsuz isteklerin, telafisi imkansız zararlar doğuracağı defalarca kez anlatılmasına rağmen işe giriş, akli meleke, yivsiz tüfek, sporcu lisans, kreş kayıt, okul, yurt kayıt işlemleri, servis şoförlerinin sağlık raporlarının ısrarla aile sağlık merkezlerinde düzenlenmesini isteyen bürokratların yazdığı senaryoyu oynamaya zorlanan hekimlerdir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek çözüm önerilerimiz dikkate alınmalı, şiddet uygulayanlar hakkında caydırıcı cezalar içeren yasal düzenleme taleplerimiz hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Daha fazla meslek şehidi kabul edilemez. Günlük hasta sayısı sınırlandırılmalı, iş yükü azaltılmalıdır" dedi. - ANKARA

Türkiye, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek
Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:44 Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika
22:38 Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı - Son Dakika
22:37 Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan "sağlık çalışanlarına şiddet" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]