Son Dakika Haberleri: "Aile Sandığı" oyununun galası yapıldı
Son Dakika Güncel 'Aile Sandığı' oyununun galası yapıldı

"Aile Sandığı" oyununun galası yapıldı

7 saat önce

Mizai Sanat tarafından 4 aylık çalışmayla hazırlanan tek perdelik "Aile Sandığı" oyununun galası gerçekleştirildi.

Mizai Sanat tarafından 4 aylık çalışmayla hazırlanan tek perdelik "Aile Sandığı" oyununun galası gerçekleştirildi.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Esenler Belediyesinin katkılarıyla sahnelenen oyunun galası, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Galaya katılan oyuncu Şafak Sezer, şunları kaydetti:

"Biz 1970 kuşağının çocuklarıyız, bizde de bir sandık vardı. Ailemin 5'inci çocuğu olduğum için genellikle ablalarımın sandıkları vardı. Çeyizleri vardı sürekli bir şeyler saklarlardı. Bizim jenerasyonun daha çok eğlenip gülebileceği bir tiyatroydu. Allah bol gişeler versin. Tiyatrolar boş kalmasın. İnsanların birlikte eğlenip gülmeye ihtiyacı var."

Genel Sanat Yönetmenliğini Recep Terzi'nin üstlendiği oyunda, İstanbul'da kendi halinde geçinen "Durağanca" ailesinin her bir ferdinin kendi dünyalarında yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

Uğur Akça'nın yazıp yönettiği oyunda Seher Terzi, Mutlu Dereli, Sebahat Adalar, Ömer Duran, Esenay Kılıç, Burak Akarca ve Hatice İrkin rol alıyor.

Kadir Topbaş, Şafak Sezer, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm hareketleri için "iç turizmi ölçme sistemi" kurulacak
Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Aile Sandığı" oyununun galası yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]