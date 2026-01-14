Aile Yılı Kapsamında Mezuniyet Töreni

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen Aile Üniversitesi Projesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Madak, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle hayata geçirilen "Aile Yılı"nın güçlü bir vizyonun somut karşılığı olduğunu söyledi.

Ailenin, geçmişten geleceğe uzanan en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Madak, bu bağın yarın nasıl şekilleneceğini belirleyecek olanların ise düşünen, sorgulayan ve üreten kıymetli aileler olduğunu belirtti.

Madak, ?"2025 Aile Yılı"nın, değişen dünyada aile kurumunu korumak, güçlendirmek ve onu geleceğe güvenle taşımak amacıyla ortaya konmuş kararlı bir devlet iradesini ifade ettiğini kaydetti.

Aile kurumunu, insanın kimliğini inşa ettiği, değer kazandığı ve hayata hazırlandığı ilk mektep olarak gördüklerini vurgulayan Madak, "İnsan hayata dair en temel öğretileri, sevmeyi, sabretmeyi, paylaşmayı ve sorumluluk almayı önce ailesinden öğrenir. Bu anlamlı vizyon doğrultusunda, Kütahya Dumlupınar Üniversitemiz ve Gürok Grup'un kıymetli destekleriyle hayata geçirilen "Aile Üniversitesi" projesi, siz kıymetli ailelerimiz için son derece değerli bir imkan sunmaktadır. Çünkü burada edinilen bilgi, hayata dair güçlü bir farkındalıktır. Bugün burada öğrendikleriniz aile içi ilişkilerinizden, hatta toplumsal ilişkilerimizin temelini oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

"Güçlü aileler ise güçlü toplumlarda yetişir"

?Ailenin, insanın hayata tutunduğu en sağlam kök olduğunu belirten Madak, "Kök ne kadar sağlamsa, insan da hayata o kadar güçlü tutunur. Sevgi, saygı, sorumluluk, paylaşmak ve dayanışma gibi değerler kişiliğimizin şekillendiği ilk ortam olan ailede filizlenir." dedi.

Madak, sağlıklı aile yapılarının, kendine güvenen, iletişimi güçlü ve sorunların karşısında çözüm üretebilen bireylerin yetişmesini sağladığına işaret ederek, "?Bugün ise çok hızlı değişen bir çağın içerisindeyiz. Dijitalleşmenin hız kazandığı, ilişkilerin giderek yüzeyselleştiği, bireyselliğin ön plana çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Tam da bu nedenle aileyi güçlü kılmak, geçmişe takılı kalmakla değil, geleceğe doğru inşa etmenin anahtarıdır. Çünkü güçlü bireyler güçlü ailelerde, güçlü aileler ise güçlü toplumlarda yetişir." diye konuştu.

Bakanlık olarak özgür, güçlü, üretken, değerleriyle barışık bireylerin yetişmesi için çalıştıklarını bildiren ?Madak, bu kapsamda ana baba eğitimlerinden aile danışmanlığı hizmetlerine, dijital farkındalık çalışmalarından sosyal destek mekanizmalarına kadar çok yönlü politikalar ürettiklerini belirtti.

?Madak, "ailemiz geleceğimiz" anlayışıyla aileyi yalnızca korunması gereken bir yapı olarak değil, geleceği birlikte inşa eden en güçlü toplumsal zemin olarak ele aldıklarını söyledi.

-"Eğitimin yaşı, yeri ve sonu yoktur"

Kütahya Vali Vekili Faruk Bekarlar da nüfus dinamiklerindeki değişimler ve aile kurumunun karşı karşıya kaldığı riskler nedeniyle bu tür eğitim programlarının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kütahya Valiliği olarak toplumun temel taşı olan aileyi güçlendirecek her türlü projeyi desteklemeye, bu konuda üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini aktaran Bekarlar, "Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan 28 ailemizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler burada sadece bilgi edinmediniz, aynı zamanda çocuklarınıza, çevrenize ve geleceğe daha bilinçli bir aile modeli sunma yolunda büyük bir adım attınız. Eğitimin yaşı, yeri ve sonu yoktur. Özellikle mevzu bahis 'aile' ise bu öğrenme süreci ömür boyu devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

-"Aile kurumumuz çok daha güçlü olmalı"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise eğitimin toplumsal yapıyla bütünleşmesi gerektiğine program sayesinde bir kez daha şahit olduğunu söyledi.

"Aile sayımız azaldığı için nüfus azalıyor." diyen Kızıltoprak, şöyle konuştu:

"Aile kurumumuz çok daha güçlü olması gerekirken o güce erişemediği için zaaf gösteriyoruz. Biz bu programda, bu salonda ortaya çıkan bu güzide tabloda da görüldüğü gibi bilginin tek bir kurumun inisiyatifinde güçlenen bir değer olmadığını gösterdik. Ama nasıl olduğunu, sanayiyle, üretimle, şehir halkıyla ve diğer paydaşlarla bilgi ve o bilgiyi üreten üniversite anlamlı bir işbirliği yaparsa topluma karşı taşıdığı sorumlulukları da daha mükemmel bir şekilde yerine getirmiş olur."

Konuşmaların ardından protokol üyelerince "Aile Üniversitesi" programına katkı veren akademisyenler ile katılımcı ailelere belge ve plaket takdim edildi.

Tören, "Aile Üniversitesi" programından mezun olan ailelerin kep atmasıyla sona erdi.