Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, devletin sunduğu sosyal destek hizmetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Tarıkdaroğlu, 7 Şubat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kentte olacağı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındadır. Onları her alanda desteklemeye, sosyal haklarını ve yaşam standartlarını en üst seviyede korumaya devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimizi çözüm odaklı bir anlayışla, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya ulaştırmak temel önceliğimizdir. Sayın Bakanımız, Erzurum ziyareti kapsamında sosyal hizmetler alanında hayata geçirdiğimiz projelere yönelik çok önemli programlara katılacak. Özellikle yatırım programına aldığımız ve yapımını titizlikle planladığımız Erzurum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yerleşkesinde bizzat saha ziyareti ve incelemelerde bulunacak. Bu proje, bölgedeki yaşlı bakım hizmetlerimizin kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını güçlendirecek olan Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını da bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, kentteki çalışmaları hakkında bilgi oldu.

Tarıkdaroğlu'na ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.