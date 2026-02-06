Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

06.02.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Tarıkdaroğlu, devletin sunduğu sosyal destek hizmetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Tarıkdaroğlu, 7 Şubat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kentte olacağı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındadır. Onları her alanda desteklemeye, sosyal haklarını ve yaşam standartlarını en üst seviyede korumaya devam edeceğiz. Sosyal hizmetlerimizi çözüm odaklı bir anlayışla, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya ulaştırmak temel önceliğimizdir. Sayın Bakanımız, Erzurum ziyareti kapsamında sosyal hizmetler alanında hayata geçirdiğimiz projelere yönelik çok önemli programlara katılacak. Özellikle yatırım programına aldığımız ve yapımını titizlikle planladığımız Erzurum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yerleşkesinde bizzat saha ziyareti ve incelemelerde bulunacak. Bu proje, bölgedeki yaşlı bakım hizmetlerimizin kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımını güçlendirecek olan Engelsiz Aktif Yaşam Merkezi'nin açılışını da bakanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u da makamında ziyaret eden Tarıkdaroğlu, kentteki çalışmaları hakkında bilgi oldu.

Tarıkdaroğlu'na ziyaretlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küba’dan ABD’ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir Fransız bakan Türkiye sınırında: DEAŞ yeniden ortaya çıkabilir
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakanın istifası istendi
Feci kazada bilanço ağır 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
Erzurum’da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı Erzurum'da evde zorla tutulduğunu öne süren kadını polis kurtardı
Dev banka kepenkleri kapatıyor Onlarca şubenin fişi çekildi Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

17:46
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
Tepki çeken fotoğraf: İnsanlar bu acıları yaşarken...
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 18:28:27. #7.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.