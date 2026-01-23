Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana\'da konuştu Açıklaması
23.01.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı da 'Aile ve Nüfus Yılı' olarak ilan etmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı da 'Aile ve Nüfus Yılı' olarak ilan etmiştir. Biz de bu süreçte yenilikçi sosyal politikalar hayata geçirmeye, ailelerimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmekteyiz." dedi.

Yenigün, Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Aile Şenliği Programı"na katıldı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz ile şenlik kapsamında kurulan stantları gezen Yenigün, kadınlar tarafından yapılan el işi ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra aileler için verilen yemeğe katılan Yenigün, ailenin asırlardır medeniyeti ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir aile ortamının geçmiş ile gelecek arasında kurulan bir köprü olduğunu belirten Yenigün, şöyle devam etti:

"Küresel ölçekte yaşanan değişim ve dönüşümler aile kurumunun birliğini, refahını ve yapısını tehdit etmektedir. Gelişen teknolojiler aile içi iletişimi maalesef azaltmaktadır. Aile bağları gittikçe zayıflayabilmekte ve yalnız yaşayan insanlarımız gittikçe çoğalmakta. Özellikle bilinçlerimize yönelen sistematik girişimlerle kadim aile değerlerimiz hedef alınmakta ve anne-baba rollerimiz ise bazen itibarsızlaştırılmaktadır. Ailelerin karşı karşıya kaldığı sorunların farklılaşması, ailelerin korunması ve güçlenmesinin önemini bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır."

Yenigün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

"Aile Yılı" kapsamında bazı destek kalemlerinin hayata geçirildiğini ifade eden Yenigün, şöyle konuştu:

"2025 yılı ailenin korunması ve güçlenmesi için bir milat niteliğinde bazı kararların da aniden alınmasını gerektirdi. Özellikle nüfusumuzun gittikçe azalması da ülkemiz açısından stratejik bir hamle yapmamızı gerektirdi. Amacımız ailelerimizi modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılmak, kadim değerlerimizi yüceltmek ve ailenin önemine dair daha güçlü bir farkındalık yaratmaktır. 2025 Aile Yılı, fakat Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki 10 yılı da 'Aile ve Nüfus Yılı' olarak ilan etmiştir. Biz de bu süreçte yenilikçi sosyal politikalar hayata geçirmeye, ailelerimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen projeler ve faaliyetler gerçekleştirmeye devam etmekteyiz."

"Ailenin değerini, kıymetini tekrar hatırlamamız lazım"

Adana Valisi Mustafa Yavuz da ailenin kendileri için güveni, birliği, beraberliği, karşılıksız birbirine sarılmayı ifade ettiğini belirtti.

Ailenin değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içine girdiği bir çağda, aslında bizler anneler ve babalar olarak belki yeni bir anne baba modeliyle birlikte çocuklarımıza, evlatlarımıza ve ailelerimize çok daha fazla sahip çıkmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Kaybettiğimiz bazı değerlerimizi yeniden hatırlamamız lazım. Ailenin değerini, kıymetini tekrar hatırlamamız lazım. İyi günümüzde, kötü günümüzde bizim için güvenli liman olan ailelerimizi tekrar korumamız ve yaşatmamız lazım."

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Taşan, kurumların temsilcileri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul’da İşte ilk sözleri Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Trump’tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti Trump'tan sürpriz karar: Kanada davetini geri çekti

23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:44
İmzayı attı İşte Noa Lang’ın Galatasaray’a maliyeti
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
20:48
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 23:45:41. #7.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.