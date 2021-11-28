Tokat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı takip eden konvoydaki otomobilin devrilmesi sonucu biri kadın 3 koruma polisi yaralandı.
Samsun'daki programlarının ardından Tokat'a geçen Bakan Yanık'ın konvoyundaki 34 HP 2587 plakalı otomobil, Güzeldere köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak tarlaya devrildi.
Kazada biri kadın 3 koruma polisi yaralandı. Yaralılar, Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı - Son Dakika