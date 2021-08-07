AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI'NDAN YANGIN MAĞDURLARINA PSİKOLOJİK DESTEK - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde, 4 gün süren orman yangınında evleri zarar gören ve yangından etkilenen vatandaşlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca psikolojik destek veriliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 72 saatte kontrol altına alınan yangında 53 ev zarar görmüştü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kozan Sosyal Hizmet Merkezi ekipleri yangının ilk gününden itibaren vatandaşın sorunlarına çözüm üretmek için sahada arasızlık görev yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Gökboğa ve personelleri, vatandaşa psikolojik destek de verdi. Yangında evleri ve eşyaları yanan Kozanlı vatandaşlar da Bakanlığın bu desteğinin kendilerini için çok önemli olduğunu söyledi. Evi yanan Cumali Yüce, Mehmet Sağlam, Fatma Sağlam ve Meliha Taşkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekiplerinin yangının başladığı günden bu yana kendilerine her türlü desteği sağladığını anlatıp, teşekkür etti.