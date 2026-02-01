Aile Yılı Etkinlikleri İzmir'de Gerçekleşti

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Yılı kapsamında yarıyıl tatilinde öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatili süresince düzenlenen atölye çalışmalarında öğrenci ve veliler birlikte üretme, öğrenme ve nitelikli zaman geçirme imkanı buldu.

Karşıyaka'da "Aile Katılımlı Ahşap" atölyesinde okul öncesi öğrenciler, velileriyle birlikte sürdürülebilirlik temelli çalışmalar gerçekleştirirken, Konak'ta Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde "Kolaj" atölyesiyle ailelerin eğitim süreçlerine aktif katılımı desteklendi.

Bornova'da ilkokul öğrencileri ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen "Bitki Üretme" atölyesi ise uygulamalı mesleki eğitimin önemini ön plana çıkardı.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik "Mitoloji, Edebiyat ve Felsefe: Öğretmenler İçin P4C" atölyesinde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen "Takımım Ailem; Değerleri İzliyoruz, Dijitalde Yarışıyoruz" etkinliğiyle de değerler eğitimi, dijital ortamlar aracılığıyla aile katılımı çerçevesinde desteklendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, etkinliklerin öğrenci ve veliler için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, aile katılımının çocukların akademik, sosyal ve duygusal gelişiminde belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.

Yahşi, aile, okul ve toplum iş birliğini güçlendirmeye yönelik bu tür çalışmaların, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.