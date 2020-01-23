Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile ortalık bir anda karıştı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan kavga sonucu yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan C.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca iki aile arasında daha önce de kavga çıktığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
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