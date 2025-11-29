Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor - Son Dakika
Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor

Havalimanlarında kriz! Uçaklar yere indiriliyor
29.11.2025 01:37
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 ailesine ait geniş çaplı bir yazılım geri çağırma süreci başlattı. Yaklaşık 6 bin uçağı etkileyen karar, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceğinin tespit edilmesi üzerine alındı.

Uçak üreticisi Airbus, belirlenen bir güvenlik tehdidi nedeniyle, havacılık otoriteleriyle koordinasyon içinde, havayolu şirketlerinden 'A320neo' ve 'A321neo' modellerinde mevcut yazılım ve donanım güvenlik önlemlerini uygulamaları için uçakları geçici olarak yere indirmelerini talep etti.

AIRBUS: DERHAL ÖNLEM ALINSIN

Filonun uçuşa elverişli kalmasını sağlamaları için önlem alınmasını talep ettiklerini belirten Airbus konuyla ilgili açıklamada, "Bir A320 Ailesi uçağında yaşanan yakın tarihli bir olayın analizi, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin çalışması için kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya çıkarmıştır. Airbus bu doğrultuda, halen hizmette olan çok sayıda A320 Ailesi uçağının bu sorundan etkilenebileceğini tespit etmiştir. Airbus, havacılık otoriteleriyle proaktif bir şekilde iş birliği yaparak, operatörlerden mevcut yazılım ve/veya donanım korumalarını uygulamaları ve filonun uçuşa elverişli kalmasını sağlamaları için Acil Operatör Uyarısı (Alert Operators Transmission - AOT) aracılığıyla derhal önlem alınmasını talep etmiştir. Bu AOT, Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) tarafından yayınlanacak bir Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi'nde (Emergency Airworthiness Directive) yer alacaktır. Airbus, bu önerilerin yolcular ve müşteriler açısından operasyonel aksamalara yol açacağını kabul etmekte; yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilemekte ve güvenliği her zaman birinci ve en üst öncelik olarak tutarak operatörlerle yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini bildirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

UÇAKLAR YERE İNDİRİLDİ

Airbus'ın A320 uçakları için yayınladığı güvenlik uyarısı sonrası, THY'de 8, AJet'te 7 ve Pegasus'ta belirli A320 uçakları geçici olarak yere indirilirken, tüm havayolu şirketleri EASA ve Airbus ile koordineli şekilde kontrolleri tamamlayıp güvenli uçuşları sürdürüyor. Konuya ilişkin şirket yöneticilerinden açıklamalar üst üste geldi.

THY: TÜM OPERASYONLAR GÜVENLİ ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün X hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir."

AJET: 7 UÇAĞIMIZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER YAPILIYOR

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya yaptığı açıklamada "Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Uçuş emniyetini her zaman en üst seviyede tutan AJet olarak filomuzda bulunan ve bu kapsamda değerlendirilen 7 uçağımız gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edecektir. Bu süreçte hem EASA ve ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor hem de gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durum operasyonel süreçlerimizi etkilememektedir. Uçuşlarımız güvenli bir şekilde devam etmektedir." dedi.

PEGASUS: UÇUŞ İPTAL VE GECİKLERİ İÇİN BİLGİLENDİRMELERİ TAKİP EDİNİZ

Pegasus'tan yapılan açıklamada ise, "Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz." denildi.

Kaynak: ANKA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, Yazılım, Güncel, Finans, Ulaşım, Güneş, Son Dakika

