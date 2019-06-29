Son Dakika Haberleri: Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmaları
Son Dakika Güncel Haber

Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmaları

1 saat önce

Kütahya Valisi Ömer Toraman, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, System.String[]
Kütahya Valisi Ömer Toraman, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Vali Ömer Toraman'a; Çavdarhisar Kaymakamı Vekili Miraç Akbulut, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Röleve ve Anıtlar Kurulu Müdürü Murat Yılmaz, Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ile Kazı Başkan Yardımcısı Zerrin Erdinç eşlik etti.

Vali Ömer Toraman, Dünya'nın ilk borsası olarak bilinen Macellum, Sütunlu Cadde, Agora ve Odeon alanlarında incelemelerde bulundu; Penkalas Çayı çevre düzenlemesi, Zeus Tapınağı ve tiyatronun restorasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

İl Özel İdaresi'nin 500 bin TL bütçe desteğinde bulunduğu Penkalas Çayı'nın çevre düzenleme projesine önümüzdeki hafta başlanacağını belirten Kazı Grubu Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, "Akarsu ve çevresi antik dönemdeki dokusuna uygun şekilde düzenlenecektir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, açık hava müzeleri, dinlenme alanları ve sandal gezintileriyle tarih, kültür ve eğlencenin iç içe geçtiği bir Aizanoi deneyimi halkın beğenisine sunulacaktır" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:30 Kaynak: İHA
miraç, çavdarhisar, unesco dünya mirası, kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü Sevgilisini ormanlık alanda dövüp, ölümle tehdit eden cani tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aizanoi Antik Kenti'nde kazı çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]