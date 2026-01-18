AJet'ten Kar Yağışı Nedeniyle İptaller

AJet, İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 38 seferin iptal edildiğini duyurdu.

AJet, İstanbul genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 38 seferin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi. - İSTANBUL