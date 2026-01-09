Ajet, son günlerde İran'da yaşanan olaylardan dolayı 9 Ocak ve 10 Ocak tarihli Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal ettiğini duyurdu.
Ajet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Ajet'ten Tahran Sefer İptalleri - Son Dakika
