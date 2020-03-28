AK Gençlerden sağlık çalışanlarına motivasyon - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları tarafından Korona virüsü ile özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına motivasyon ziyareti yapıldı.



AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı öncülüğünde hazırlanan meyve paketleri ve karanfiller Bilecik Devlet Hastanesi ve polikliniklerde görev yapan sağlık çalışanlarına verildi. Konu hakkında açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, "Yeni tip Korona virüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları ülkemizde ve ilimizde kahraman sağlık personellerimiz tarafından büyük bir özveri ile yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde haklımızın sağlık ve güveni için gece gündüz demeden mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımıza AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı olarak bir nebzede olsa bu mücadelede vücut dirençlerini güçlendirmeleri için bol vitaminden oluşan paketlerimizi ve yüzlerini güldürmek için özenle seçtiğimiz karanfil çiçeklerini kahraman sağlık personellerimize takdim ettik. Rabbim tüm milletimizi ve sağlık çalışanlarımızın yardımcısı olsun" dedi



AK Gençler daha sonra Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin'i makamında ziyaret etti. - BİLECİK