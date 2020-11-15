AK Parti Adana İl Başkanlığının üyelik çalışmaları - Son Dakika

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, partisine kentte son 5 ayda 62 bin yeni üyenin katılmasıyla üye sayılarının 300 bini geçtiğini bildirdi.

Ay, yaptığı açıklamada, ulaşılan sonuçtan Adana teşkilatları olarak son derece memnun olduklarını kaydetti.

Hedeflerine, durmadan, yorulmadan yürümeye devam edeceklerini ifade eden Ay, şunları belirtti:

"Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'mize bu denli yoğun teveccüh göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu salgın şartlarında, salgına karşı tedbirlere de dikkat ederek büyük bir özveriyle kapı kapı dolaşarak gönüller kazandık. Büyük AK Parti ailemize 62 bin yeni üye kazandırdık. Adana'mızdaki seçmenin yüzde 5'inin son 5 ayda partimize teveccüh göstermesini sağladık. Milletimize hizmet mücadelemiz, hiç durmadan, yorulmadan devam edecektir. Yeni üyelerimizle Adana'mızdaki üye sayımız 300 bini geçti. Bu tablo, vatandaşlarımızın, büyük Türkiye mücadelesinde, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'mize olan teveccühün bir göstergesidir. Bu tablo, milletimizin geleceğini hala AK Parti'de gördüğünün işaretidir. Biz büyük bir aileyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerimize, durmadan, yorulmadan, aşkla, heyecanla yürümeye devam edeceğiz."