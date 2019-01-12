Son Dakika Haberleri: AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

1 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkan adaylarını yarın düzenleyecekleri tanıtım toplantısı ile açıklayacaklarını bildirdi.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, System.String[]
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkan adaylarını yarın düzenleyecekleri tanıtım toplantısı ile açıklayacaklarını bildirdi.

Çopuroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tanıtım toplantısının yarın Kadir Has Kongre Salonu'nda saat 13.30'da yapılacağını belirtti.

Toplantıya MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un da katılacağını ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart süreci ile adaylarımız basınımızda yer aldı. Adaylarımız ile alakalı yarın saat 13.30'da başlayacak olan bir süreçte aday tanıtımımız olacak. Bu hafta içerisinde Ankara Kızılcahamam da kampımız vardı. Seçim süreciyle alakalı bilgilendirmeler yapıldı. Genel Merkezimizde Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere hitap etti. Önümüzdeki süreç ile alakalı bilgiler verdi. Biz AK Parti Kayseri İl Teşkilatı olarak sürece hazırız. Zaten teşkilattaydık. Zaten sahadaydık ve çalıştık. İnşallah önümüzdeki süreçte tempomuzu biraz daha arttırıp arzu ettiğimiz sonucu alacağımız kanaatindeyiz."

Çopuroğlu, aday tanıtım toplantısına tüm vatandaşları beklediklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Kadir Has, Kayseri, Politika
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