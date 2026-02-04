AK Parti, 'Asrın Birlikteliği Programları' ile deprem bölgelerinde sahada olacak - Son Dakika
AK Parti, 'Asrın Birlikteliği Programları' ile deprem bölgelerinde sahada olacak

04.02.2026 18:11
AK Parti, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ihya ve inşa sürecini yerinde değerlendirmek amacıyla Asrın Birlikteliği Programları kapsamında saha çalışmalarına başlayacak.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen programlara; AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ile yerel teşkilat mensupları katılacak. Bu çerçevede depremden etkilenen illerde bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirilecek. Program kapsamında teşkilat üyeleri, konutları teslim edilen, konutlarının planlama ve teslim süreci devam eden depremzede vatandaşları ziyaret edecek. Ayrıca depremde iş yerleri yıkılan ve sonrasında yeniden inşa edilerek teslim edilen ya da teslim süreci devam eden iş yerlerinin sahipleriyle bir araya gelinecek. Gerçekleştirilecek ziyaretlerde vatandaşların görüş, talep ve beklentileri doğrudan not alınacak.

ÇALIŞMALAR YERİNDE DEĞERLENDİRİLECEK

Yeniden inşa edilerek teslim edilen iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle, ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar yerinde değerlendirilecek. Böylece yalnızca fiziki yatırımlar değil, bölgedeki ticari ve sosyal hayatın yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin süreç de sahadan izlenecek.

Asrın Birlikteliği Programları kapsamında ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri ziyaret edilecek. Gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinin ardından, sahada edinilen izlenimler ve vatandaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda ulusal ve yerel basının katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılarda yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesi yapılacak, tespit edilen ihtiyaçlar ile beklentiler kamuoyuyla paylaşılacak. AK Parti tarafından hayata geçirilen Asrın Birlikteliği Programları ile yalnızca konut ve iş yerlerinin inşa edilmediği, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve manevi toparlanmanın da kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanacak. Programlar aracılığıyla, AK Parti'nin ilk günden itibaren olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceği açık ve net bir şekilde kamuoyuna ifade edilecek.

Kaynak: DHA

