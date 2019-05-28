Son Dakika Haberleri: AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret
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AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

1 saat önce

Bartın KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret, System.String[]
Bartın KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın KOSGEB İl Müdürlüğüne yeni atanan Akdağoğlu'nun TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirtti.

Bartın'daki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Akdağoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"KOSGEB destekleriyle KOBİ'lerimizin önünü açtık. 2003-2018 yılları arasında Bartın'da KOSGEB faaliyetleri kapsamında 15,4 milyon lira destek verdik ve 3 bin işletmeye yaklaşık 88 milyon liralık kredi hacmi sağladık. Bartın'da kobilerimize KOSGEB aracılığıyla destek vermeye devam edeceğiz. Bartın KOSGEB İl Müdürlüğüne atanan Akdağoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:59 Kaynak: AA
Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel
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