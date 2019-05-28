AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret
1 saat önce
Bartın KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:59 Kaynak: AA
KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu, AK Parti
Bartın Milletvekili Yılmaz
Tunç'u ziyaret etti.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın KOSGEB İl Müdürlüğüne yeni atanan Akdağoğlu'nun TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirtti.
Bartın'daki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Akdağoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"KOSGEB destekleriyle KOBİ'lerimizin önünü açtık. 2003-2018 yılları arasında Bartın'da KOSGEB faaliyetleri kapsamında 15,4 milyon lira destek verdik ve 3 bin işletmeye yaklaşık 88 milyon liralık kredi hacmi sağladık. Bartın'da kobilerimize KOSGEB aracılığıyla destek vermeye devam edeceğiz. Bartın KOSGEB İl Müdürlüğüne atanan Akdağoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."
KOSGEB'e 57 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacak
Binali Yıldırım'ın Seçim Sloganı Belli Oldu
Binali Yıldırım: Tek Bir Şartla İmamoğlu'yla Ortak Yayına Çıkarım
Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum