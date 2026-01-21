AK Parti Beypazarı Toplantısı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı, haftalık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, toplantının çok verimli geçtiğini söyledi.

AK Parti Nallıhan İlçe Başkanı Fatih Ünal'ın da katıldığı toplantıda iki ilçenin sorunları ve işbirliği konuları ele alındı.