AK Parti Bilecik\'te Danışma Toplantısı

AK Parti Bilecik teşkilatı, Merkez İlçe Başkanlığının gerçekleştirdiği danışma toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen danışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, AK Parti teşkilatının her kademesinden partililer bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaştı. Samimi bir ortamda yapılan toplantıda, teşkilat mensuplarının değerlendirmeleri dinlendi,. Toplantının, teşkilat içi iletişimi ve birlikteliği pekiştirmeyi amaçladığı bildirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlikte konuşan, birlikte düşünen ve birlikte yol yürüyen bir teşkilatız. Bu birliktelik, sahadaki gücümüzü ve hizmet irademizi daha da pekiştiriyor" dedi. - BİLECİK