AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten metamfetaminle mücadele çağrısı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten metamfetaminle mücadele çağrısı Açıklaması

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, metamfetaminin masum olmadığını, sinsi bir madde olduğunu, buna erişim yollarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, metamfetaminin masum olmadığını, sinsi bir madde olduğunu, buna erişim yollarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

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Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gençlerin uyuşturucu madde kullanımı açısından risk altında olduğunu söyledi.

Gençlerin, arkadaş etkisi, merak, eğlence, aile ve kişisel problemler nedeniyle bu tuzağa düştüğünü dile getiren Ödünç, Türkiye'de yaygınlaşan çok sinsi uyuşturuculardan birinin de metamfetamin olduğunu belirtti.

Bunun önlenebilmesi için ailelerin ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Ödünç, tehlikeli maddenin yayılım yolları, kimler tarafından kullanıldığı ve kullanan kişilerdeki belirtilerin iyi bilinmesi, sahadaki çalışmalara, yetkililere STK'lerin destek olması gerektiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin, herkesin seferber olması gereken hayati bir konu olduğuna işaret eden Ödünç, "Yarınlarımızı zehirlemeye çalışan, onların gençliğini, sağlığını tehdit eden, kişisel ve psikolojik bozukluklara yol açan uyuşturucu maddeler, özellikle metamfetamine dur denilmelidir." dedi.

"Kristal", "ateş buz", "met" gibi isimlerle de bilinen metamfetaminin, kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan renksiz ve kokusuz bir madde olduğuna değinen Ödünç, Türkiye'de metamfetamin kullanıcı düzeyinin tam bilinmediğini söyledi.

Metamfetaminin masum olmadığını, sinsi bir madde olduğunu, buna erişim yollarının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Ödünç, şunları kaydetti:

"Bu zehri, aziz milletimize enjekte etmeye çalışanlara kesinlikle fırsat verilmemeli. Hepimiz bu savaşın içinde yer almalıyız. Devletimizin bu konudaki çabasını yakından bilen biri olarak bu süreçte biz de elimizden gelen yardımı vermekten çekinmeyelim. Şüpheli olarak gördüğümüz, kullanan veya satan, aracılık edenleri gerekli yerlere bildirme hususunda tereddüt etmeyelim. Temiz bir toplum için duyarlı, bilinçli bireylere ihtiyaç var. Uyuşturucu hususunda toplum olarak bizler de bilinçlenmek zorundayız. Sağlıklı bir nesil ve toplum için uyuşturucu maddelere ve metamfetamine hayır."

Milletvekili, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Bursa Milletvekili Ödünç'ten metamfetaminle mücadele çağrısı Açıklaması - Son Dakika

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