AK Parti Çekerek 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta AK Parti Çekerek 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Mehmet Akkan güven tazeledi.

Kongre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şato mesire alanında yapıldı.

Kongreye, AK Parti Yozgat milletvekili Yusuf Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ve delegeler katıldı.

Milletvekili Başer, yaptığı konuşmada, kongrelerin aynı zamanda bir muhasebe dönemi olduğunu söyledi.

Başer, AK Parti Çekerek teşkilatının yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde hiç kimseyi ötekileştirmeden herkese kol ve kanat gereceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız nasıl 83 milyon vatandaşımızı kucaklamak için gayret gösteriyorsa biz de aynı duygular içesinde bütün Çekereklileri oy verse de vermese de kucaklamakla mükellefiz." dedi.

Tek listeyle girilen kongrede Mehmet Akkan, yeniden göreve seçildi.