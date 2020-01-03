AK Parti, cezaevindeki anne ve çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti, cezaevindeki anne ve çocukların yüzünü güldürdü - Son Dakika

AK Parti, cezaevindeki anne ve çocukların yüzünü güldürdü

6 saat önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, kentteki esnaflardan temin ettiği giysi, kırtasiye ve oyuncakları cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara ulaştırdı.

AK Parti, cezaevindeki anne ve çocukların yüzünü güldürdü, System.String[]

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, kentteki esnaflardan temin ettiği giysi, kırtasiye ve oyuncakları cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklara ulaştırdı.


AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Keskin T Tipi Cezaevinde kalan anne ve çocukları ziyaret etti. Dağdelen, kentteki esnaflardan temin ettiği kışlık giysi, kişisel bakım ürünleri, kırtasiye, oyuncak gibi hediyeleri cezaevindeki anne ve çocuklarına ulaştırdı.


Çocukların yüzünü güldürmek için AK Parti teşkilatı olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Dağdelen, çocukların geleceğe sağlıklı bakmaları ve mahrumiyet duygusu yaşamamaları gerektiğini söyledi. Dağdelen, "Bir toplumda kadın mahrum ve mutsuzsa çocuk ve aile mutsuzdur. Çocuklarımızın yüzü gülerse annelerin yüzü güler. Cumhuriyet Başsavcımız İbrahim Keskin ile birlikte cezaevinde anneleri ile birlikte kalmak zorunda bulunan çocukların yüzlerine, içinde bulunduğumuz bu soğuk kış günlerinde sıcak bir tebessüm kondurmak istedik. AK Parti olarak, hangi koşul ve ortamda olursa olsun, çocuklarımızın geleceğe sağlıklı bakmaları ve mahrumiyet duygusu yaşamamaları temel arzumuz ve hedefimizdir" dedi.


Hediye kutularını açan çocukların mutluluğunun yüzlerinde gördüğünü ifade eden Dağdelen, cezaevinde kalan annelerin yapılan yardımlardan dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, AK Parti, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:53 Kaynak: İHA
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