AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi

07.01.2021 17:05
AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2020 yılını değerlendirdi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 2020 yılını değerlendirdi.

Erhan Kuşçu, ilçe başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılının ilçelerinde de salgınla mücadeleyle geçirildiğini anlatan Kuşçu, hem belediyenin hem de diğer kamu kurum ve kuruluşların bu mücadelede koordineli bir şekilde hareket ettiğini hatırlattı.

İlçenin hızla geliştiğini ve ihtiyaçlarında arttığına dikkati çeken Kuşçu, Büyükşehirden alamadıkları desteği bakanlıklar aracılığı ile ilçeye kazandırmaya çalıştıklarını anlattı.

Teşkilat olarak Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile her konuda tam bir uyum içinde hareket ettiklerini vurgulayan Kuşçu, tek gayelerinin ilçeye hizmet etmek olduğunu ifade etti.

İlçelerinin hızla sanayi bölgesi olma yolunda ilerlediğini ve bu durumun istihdama büyük katkı vereceğini anlatan Kuşçu, şöyle devam etti:

"Sağ olsun Belediye Başkanımızın girişimleri hükümetimizin destekleriyle Yazır Sanayi Bölgemizde fabrikalar kurulmaya başlandı. Bu istihdama katkı verirken ilçemizi tarım ve hayvancılığın yanında sanayi kenti olmasını dağlayacak. Belediyemiz yatırımcılara her konuda destek veriyor. Büyükşehir Belediyesinin de bu noktada üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Daha çok iş insanının yatırım yapması için bir an önce bölgede hem altyapının yapılması hem de yolların asfaltlanması gerekiyor. Belediyemizin ortaya koyduğu projeler gibi Büyükşehir Belediyesinin de ilçemiz için projeler yapmasını beklerdik. Ancak algı operasyonundan öteye gidemiyorlar."

İlçede 2021 yılında yapılması planlanan projeleri hakkında da görüşlerini bildiren Kuşçu, "İnşallah 2021 yılında ilçemizde güzel gelişmeler yaşanacak. Bu ilçe için kim bir çivi çakarsa Allah razı olsun." diye konuştu.

Basın mensuplarına, "yapıcı eleştiri" tavsiyesinde bulunan Kuşçu, "Her konuyu eleştirmekten ziyade yapıcı eleştiriler yapmak ilçemiz için çok daha iyi olur düşüncesindeyim." ifadesini kullandı.

AK Parti, Hisarcık, Çubuk, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Kuşçu basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika


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