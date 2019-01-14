AK Parti'de 10 Belediye Başkanı Aday Gösterilmedi
1 saat önce
AK Parti Nevşehir'de hafta sonunda ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından bir ilçe 9 belde belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi.
AK Parti Nevşehir
'de hafta sonunda ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından bir ilçe 9 belde belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi.
AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir'in ilçe ve belde belediye başkan adaylarını hafta sonunda düzenlenen program ile açıklarken mevcut belediye başkanı olan 10 isim yeniden aday gösterilmedi. AK Parti'de Ürgüp
Belediye Başkanı olarak iki dönem görev yapan Fahri Yıldız
'ın yanı sıra belde belediye başkanı olarak görev yapan Çat
Belediye Başkanı Kamil Duru
, Göreme
Belediye Başkanı Nuri Cingil, Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma, Kavak
Belediye Başkanı Celal Yiğit
, Çalış Belediye Başkanı Alparslan Özer, Kalaba
Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu
, Özkonak
Belediye Başkanı İlker Yürekli, Karapınar
Belediye Başkanı Mustafa Tiftik
ve Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman
31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde aday gösterilmedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:59 Kaynak: İHA
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