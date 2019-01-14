Son Dakika Haberleri: AK Parti'de 10 Belediye Başkanı Aday Gösterilmedi

AK Parti'de 10 Belediye Başkanı Aday Gösterilmedi

1 saat önce

AK Parti Nevşehir'de hafta sonunda ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından bir ilçe 9 belde belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi.

AK Parti'de 10 Belediye Başkanı Aday Gösterilmedi, System.String[]
AK Parti Nevşehir'de hafta sonunda ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklamasının ardından bir ilçe 9 belde belediye başkanı yeniden aday gösterilmedi.

AK Parti 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde Nevşehir'in ilçe ve belde belediye başkan adaylarını hafta sonunda düzenlenen program ile açıklarken mevcut belediye başkanı olan 10 isim yeniden aday gösterilmedi. AK Parti'de Ürgüp Belediye Başkanı olarak iki dönem görev yapan Fahri Yıldız'ın yanı sıra belde belediye başkanı olarak görev yapan Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit, Çalış Belediye Başkanı Alparslan Özer, Kalaba Belediye Başkanı Mustafa Köroğlu, Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli, Karapınar Belediye Başkanı Mustafa Tiftik ve Tatlarin Belediye Başkanı Ferhat Adıyaman 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde aday gösterilmedi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

Nevşehir, Politika
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