Son Dakika Haberleri: AK Parti'de İki İlçeye Atama

AK Parti'de İki İlçeye Atama

3 saat önce

AK Parti Genel Merkezi tarafından Bünyan ve Tomarza ilçe başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti'de İki İlçeye Atama, System.String[]
AK Parti Genel Merkezi tarafından Bünyan ve Tomarza ilçe başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yazılı açıklamasında, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday olmak için istifa eden Bünyan ve Tomarza ilçe başkanlarının yerine genel merkez tarafından atama yapıldığını bildirdi.

Çopuroğlu, Bünyan'da Özkan Altun'un yerine Yıldıray Hakkı Koç'un, Tomarza'da ise Davut Şahin'in yerine Erhan Şahin'in ilçe başkanı olarak atandığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Tomarza, Bünyan, Güncel
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