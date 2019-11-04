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Son Dakika Güncel AK Parti'den AA'ya ziyaret

AK Parti'den AA'ya ziyaret

7 saat önce

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti'den AA'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Başkan Budak, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Recep Çelik ve Cihat Yıldırım ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'e ziyarette bulundu.

Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gültekin, Budak ve beraberindekilere AA'nın faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

Erdem Gültekin, Anadolu Ajansı, Diyarbakır, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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