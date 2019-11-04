AK Parti'den AA'ya ziyaret
7 saat önce
AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:36 Kaynak: AA
AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Başkan Budak, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Recep Çelik ve Cihat Yıldırım ile AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'e ziyarette bulundu.
Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gültekin, Budak ve beraberindekilere AA'nın faaliyetleri konusunda bilgi verdi.
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