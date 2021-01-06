AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

AK Parti Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın il teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'da AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve avukatıyla Adapazarı ilçesindeki adliye binasına gelerek suç duyurusu dilekçelerini Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Tever, bu tür söylem ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığını, arkasında farklı gayelerin bulunduğunu söyledi.

Terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadelenin, demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu ifade eden Tever, "Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz." diye konuştu.

Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililer, suç duyurusu dilekçelerini Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında TCK'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ellibeş, açıklamaların, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterli olduğunu kaydetti.

Ellibeş, demokrasi karşıtı bu açıklamalara diğer siyasi partileri de tepki vermeye davet ederek benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzce

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Asuk, Düzce Adliyesine giderek üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür söylemler ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığını, arkasında farklı gayelerin bulunduğunun, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık olduğunu söyledi.

Terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadelenin demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Keskin, "Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz." dedi.

Keskin, benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Bolu

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, suç duyurusu dilekçelerini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Teşkilat üyeleriyle Bolu Adliyesine gelen Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu anlattı.

Her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenlerin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne olduğuna işaret eden Doğanay, "Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur." dedi.

Bartın

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, üç isim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyetin, ülke için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikeli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları, demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz."

Karabük

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve ilçe başkanlarının da Karabük Adliyesine giderek üç isim hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, milli irade düşmanlığının, bazen darbeci, bazen vesayetçi, bazen marjinal akımların temsilcisi olarak ortaya çıktığına işaret edilerek "Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sağlar, Başbuğ ve Ataklı'nın söylem ve yaklaşımlarının, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı gayelerin bulunduğunun, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık olduğu belirtildi.

Terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadelenin, demokrasiyi koruma mücadelesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.