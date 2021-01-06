AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

06.01.2021 16:15

AK Parti Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın il teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Bartın il teşkilatları, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'da AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer ve avukatıyla Adapazarı ilçesindeki adliye binasına gelerek suç duyurusu dilekçelerini Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Tever, bu tür söylem ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığını, arkasında farklı gayelerin bulunduğunu söyledi.

Terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadelenin, demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu ifade eden Tever, "Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz." diye konuştu.

Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve partililer, suç duyurusu dilekçelerini Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Sağlar, Ataklı ve Başbuğ hakkında TCK'nin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" başlığını taşıyan 216'ncı maddesine istinaden suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ellibeş, açıklamaların, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterli olduğunu kaydetti.

Ellibeş, demokrasi karşıtı bu açıklamalara diğer siyasi partileri de tepki vermeye davet ederek benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Düzce

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu ve Kadın Kolları İl Başkanı Gönül Asuk, Düzce Adliyesine giderek üç isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür söylemler ve yaklaşımların kesinlikle iyi niyetli olmadığını, arkasında farklı gayelerin bulunduğunun, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık olduğunu söyledi.

Terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadelenin demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Keskin, "Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz." dedi.

Keskin, benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Bolu

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve Gençlik Kolları Başkanı Samet Kocadağ, suç duyurusu dilekçelerini Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Teşkilat üyeleriyle Bolu Adliyesine gelen Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğrudan milletin yürüttüğü ve onun temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönettiği bir istiklal mücadelesi sonunda kurulduğunu anlattı.

Her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenlerin Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne olduğuna işaret eden Doğanay, "Hepsi de faşizmin en ilkel, en karanlık, en nobran söylemleri ve eylemleriyle millete, milletin değerlerine, tarihine, kültürüne saldıran köhne zihniyetin mensuplarıyla mücadele etmek, kendine bu ülkenin demokrat, yerli ve milli bireyi olarak gören herkesin en başta gelen sorumluluğudur." dedi.

Bartın

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, üç isim hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyetin, ülke için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikeli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir. AK Parti teşkilatları olarak biz de yapılan bu saldırıları, demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz."

Karabük

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve ilçe başkanlarının da Karabük Adliyesine giderek üç isim hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, milli irade düşmanlığının, bazen darbeci, bazen vesayetçi, bazen marjinal akımların temsilcisi olarak ortaya çıktığına işaret edilerek "Yakın tarihte 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar uzanan nice acı hatıraları hala hafızasında canlı olan milletimiz, faşist zihniyete karşı gösterdiği ilkeli ve güçlü duruş sayesinde ülkemizin en büyük kalkınma ve demokrasi atılımının partimiz vasıtasıyla gerçekleştirilebilmesini sağlamıştır. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Zonguldak

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sağlar, Başbuğ ve Ataklı'nın söylem ve yaklaşımlarının, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı gayelerin bulunduğunun, tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık olduğu belirtildi.

Terörle ve her türlü vesayet odağıyla mücadelenin, demokrasiyi koruma mücadelesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Hak ve özgülük mücadelesinde ülkemizin elde ettiği kazanımlara, vesayetten darbeye, terör örgütlerinin saldırılarından uluslararası tuzaklara kadar nice badireleri göğüsleyerek sahip çıkan milletimizin, bu karanlık zihniyete de hak ettiği dersi, demokrasi ve hukuk sınırları içinde vereceğinden şüphe duymuyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Adliyesi, Hakan Han, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Al-Hilal, Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'ya 17 milyon euro önerecek Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü 30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Köpeğini tedaviye getiren kadının veterinere saldırdığı anlar kamerada Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Kordon kanında bulunan kök hücrelerin kullanıldığı tedavi yöntemine FDA'dan onay çıktı: 10 kişiden 9'unda başarılı oldu Kordon kanında bulunan kök hücrelerin kullanıldığı tedavi yöntemine FDA'dan onay çıktı: 10 kişiden 9'unda başarılı oldu         
16:24
Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu Tunceli'de suya elektrik verildi, çok sayıda balık telef oldu         
16:08
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Büfe açmak isteyen hırsızlar kuyumcu soydu Büfe açmak isteyen hırsızlar kuyumcu soydu         
15:58
Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor         
15:46
Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü         
15:41
Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı Bilim insanlarını şaşırtan keşif! Arkeolojik kalıntıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı         
14:51
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu         
12:33
Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı         
11:39
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 17:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti teşkilatları Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei