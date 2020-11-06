AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki - Son Dakika

AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki

06.11.2020 17:26
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki, System.String[]

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından yapımına 2015 yılında başlanan 'Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi' ile 2017 yılında yapımına başlanan 'Katlı Otopark ve İş Merkezi' binalarının, belirlenen süre içerisinde tamamlanamamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek tepki gösterdi.

ÇANAKKALE Belediyesi tarafından yapımına 2015 yılında başlanan 'Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi' ile 2017 yılında yapımına başlanan 'Katlı Otopark ve İş Merkezi' binalarının, belirlenen süre içerisinde tamamlanamamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek tepki gösterdi. Başkan Ölçek, "Belediye Hizmet Binası 3 yılda bitecekti, ancak 5 yıl oldu hala tamamlanamadı. Katlı Otopark ve İş Merkezi binası da aynı şekilde, uzun süredir çivi dahi çakılmıyor. Bu inşaatlar ne zaman bitecek" diye sordu.

Çanakkale Belediyesi'nin 47 milyon liraya, 2018 yılında tamamlamayı planladığı 'Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi' binası yapımı, 2015 yılı mart ayında başladı. Ancak inşaat, başlamasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine karşın hala tamamlanamadı. Yine 2017 yılında yapımına başlanan Katlı Otopark ve İş Merkezi binası da 1,5 yılda tamamlanacaktı. Her iki binanın yapımı da müteahhit ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle durdu. Bu durum kentte yaşayan bazı vatandaşlar ile siyasilerin tepkisine neden oldu.

'UZUN ZAMANDIR ÜZERİNE BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMADI'AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, "Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi, 2015 yılında 47 milyon TL'ye ihale edilerek, yapımına başlanmıştı. Üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamadı. Tabi bunun örnekleri çok Çanakkale Belediyesi'nde. Çanakkale'deki vatandaşlar bu duruma tepkili. Geçtiğimiz günlerde yeniden bir ihale yapıldı. Bu gecikmelerden dolayı belediyenin maddi imkanları heba olacak. Ama hala bu çirkin, ucube görüntüden kurtulamıyoruz. Bu binanın görüntüsü bizi rahatsız ediyor. Binanın yarım kalması bir sorun ama proje de gözden geçirilmeli. Çünkü görüntü de iyi olmayacak bittiğinde. Çanakkale halkı da bundan bezmiş vaziyette. Şehir içerisinde trafik ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Artık insanlar günlük hayatlarını sürdüremez hale geldiler. Belediye binasının yakınında Cennet Otoparkı dediğimiz alanda yapımına başlanan Katlı Otopark ile İş Merkezi inşaatı da aynı şekilde sürüncemede kalmıştır. Uzun zamandır üzerine bir çivi çakılmamıştır. Bu inşaatlar ne zaman bitecek. Çanakkale'de gereken kamuoyu baskısı oluşturularak, binanın bir an önce bitirilmesi sağlanmalı" dedi.İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise, "Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi yapımı 18 Mart 2015'te başladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli ise 18 Mart 2017'de atıldı. Köprü ile birlikte kurdelesini keseriz dedim ama kesemeyeceğiz galiba" diyerek, tepkisini dile getirdi.'MÜTEAHHİT KONKORDATO İLAN ETTİ'

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise yapılan son Meclis toplantısında gündeme gelen konuyla ilgili olarak, "O ihale davet usulü ile yapılıyor. Herkesin yapamayacağı imalat olduğu için birçok firma elendi daha sonra bu binayı yapabilecek nitelikteki firmalar arasında ihale yapıldı. O binanın kredisi İller Bankası'ndan sağlanmıştı. Hala da o binaya ait kredi kullanılmak üzere mevcut, kullanamadık. İnşaat sektöründeki krizden dolayı müteahhit konkordato ilan etti. Biz bunu kabul etmedik. Teminatını geri kaydettik. Binanın ne kadarını tamamladığının tespitini yaptık ve yeniden ihaleye açtık" diye konuştu.


AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki
AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki

Yerel Yönetim, Çanakkale, AK Parti, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'den, Çanakkale Belediyesi binasının 5 yıldır tamamlanamamasına tepki - Son Dakika


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