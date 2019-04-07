AK Parti'den Durankaya Beldesine Teşekkür Ziyareti
46 dakika önce
AK Parti Hakkari il teşkilatı, Durankaya beldesine çıkarma yaptı.
AK Parti Hakkari
il teşkilatı, Durankaya
beldesine çıkarma yaptı.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür
, MHP
İl Başkanı Fatih
Özbek ve il teşkilatı ile birlikte Durankaya beldesini ziyaret etti. Durankaya Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci
ve partililer tarafından karşılanan AK Parti heyeti, belde sakinleri ile sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Gür, "Durankaya'da gönül belediyeciliği kazandı. AK Parti'ye, gönül belediyeciliğine verdiği desteklerden dolayı bütün belde sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Demir ve belde sakinleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çeken AK Parti heyeti, daha sonra buradan ayrıldı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:07 Kaynak: İHA
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