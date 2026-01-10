AK Parti'den Gazetecilere Kutlama

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.
AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğunu fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
