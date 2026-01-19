AK Parti'den İstifa İddialarına Yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

AK Parti'den İstifa İddialarına Yalanlama

AK Parti\'den İstifa İddialarına Yalanlama
19.01.2026 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı, Saadet Partisi'ne geçiş iddialarını yalanlayarak gerçeği açıkladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan kamuoyu açıklamasında AK Parti'den ve MHP'den bin kişinin istifa ederek, Saadet Partisi'ne üye olduğuyla ilgili yapılan paylaşımlara yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir" denildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Saadet Partisi tarafından yapılan yalan yanlış bir açıklamayı düzeltmek isteriz. Kayseri'de "AK Parti ve MHP'den bin kişinin istifa ederek Saadet Partisi'ne katıldığı" yönünde servis edilen paylaşımlar yalan bilgi içermektedir. Paylaşılan fotoğraflarda salondaki kişi sayısı bile binin çok altındadır. Buna rağmen kamuoyuna yalan yanlış rakamlar verilmiş, bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu siyasetin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Kaldı ki, bu organizasyon için tüm ilçelerin seferber edildiği katılımcı taşınmaya çalışıldığı, hatta buna rağmen salonun doldurulamadığı herkesin malumudur. Gerçekler bu kadar ortadayken, masa başı rakamlarla siyaset yapılması kamuoyunu yanıltmaktan başka bir şey değildir. Açıkça ifade ediyoruz, AK Parti'den toplu bir istifa ve farklı bir partiye geçiş söz konusu değildir. Böyle bir durum ne sahada vardır ne de teşkilat kayıtlarında karşılığı bulunmaktadır. Karşılaştığımız bu tabloyu, son bir yıl içerisinde Kayseri'deki üye sayımızın 181 binden 198 bin 962'ye yükselmesini hazmedememelerine de bağlıyoruz. Algıyla manşet satın alanlar günü kurtarmaya çalışır. Milletle siyaset yapanlar ise eser bırakır, tarih yazar." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti'den İstifa İddialarına Yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp Aston Villa, Fenerbahçe maçı öncesi kayıp
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Tedesco’dan 61 yıl sonra bir ilk Tedesco'dan 61 yıl sonra bir ilk
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
Hayırlı evlat Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu İşte o anlar Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı İşte ilk 11’ler
Sergen Yalçın tüm kozlarını oynadı! İşte ilk 11'ler
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 19:40:38. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti'den İstifa İddialarına Yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.