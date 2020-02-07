AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki - Son Dakika

AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki

6 saat önce

AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hasan Cinit, geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi tarafından açılan Çocuk Sosyal Tesisine Türkan Saylan adının konulurken meclis üyelerinin de fikrinin alınması gerektiğini söyleyerek, "28 Şubat sürecinde bu hanımefendi çok aktif rol almıştır ve ülkemize...

AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki, System.String[]

AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hasan Cinit, geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi tarafından açılan Çocuk Sosyal Tesisine Türkan Saylan adının konulurken meclis üyelerinin de fikrinin alınması gerektiğini söyleyerek, "28 Şubat sürecinde bu hanımefendi çok aktif rol almıştır ve ülkemize çok zararları olmuştur" dedi.


Bilecik Belediyesi tarafından 50 çocuk kapasiteli Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisinin açılışı geçtiğimiz gün olmuştu. Bu açılış sonrası Bilecik Belediye Şubat ayı Belediye Meclis toplasında söz alan AK Partili Cinit, açılan binayı desteklediği, ama çocuk tesisinin adıyla ilgili bir itirazları olduğunu belirterek, "Yalnız ona verilen isim şaibeli olduğu için benim tepkim o yöndedir. Neden şaibelidir? 28 Şubat sürecinde bu hanımefendi çok aktif rol almıştır ve ülkemize çok zararları olmuştur. İnsanların başörtüleriyle uğraşmıştır. Bu konuda milletimizin tepkisini çekmiştir. Bu yönden benim tepkim bu ismin oraya verilmemesidir. Eğer bir isim verilecekse bunun Meclise getirilip o şekilde olması en doğrusu olacaktı. Mesela benim aklımdan geçeni size söyleyeyim meclise gelseydi Atatürk gibi birini yetiştirmiş Zübeyde Hanım'ın ismini vermesini uygun görürdüm. Benim tepkim bu yöndendir" dedi. - BİLECİK

Türkan Saylan, AK Parti, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı
Son seçim anketinde bir ilk gerçekleşti! Kararsızların oranı yüzde 28 2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den Türkan Saylan ismine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]