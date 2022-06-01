AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti

01.06.2022 17:02
AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk'un, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk'un, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Asuk'un istifasının AK Parti Genel Merkezine sunulduğu belirtildi.

Asuk da yazılı açıklamasında, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına geldiği günden beri gerek teşkilatın sorumluluklarını gerekse Düzcelilerle olması gereken gönül bağını daha üst seviyelere getirmek için kendisinin ve yönetim kurulu üyelerinin gayretle çalıştığını kaydetti.

İl Başkanı Mustafa Keskin ve yönetiminin desteği, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Düzce adına yaptıkları her faaliyetle şahsına ve yönetimine verdiği güçle büyük mesafe aldıklarını vurgulayan Asuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 hedefine ilerlerken hem iş hayatım hem ailem hem de Kadın Kolları Başkanlığında beklenen yüksek performansı göstermem mümkün görünmüyorken görevi layığıyla yapma adına şu andan itibaren yürütmekte olduğum Düzce Kadın Kolları Başkanlığından ayrılıyorum. Bir AK Parti neferi olarak dün olduğu gibi bugün de ülkem, Genel Başkanım Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve partim için çalışmalara aynı ruhla aynı azimle devam edeceğim."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret DİYARBAKIR - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir'den, Diyarbakır annelerine ziyaret DİYARBAKIR - AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır'da kadın emeği buluşması (2) DİYARBAKIR - AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır'da kadın emeği buluşması (2) CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti - Son Dakika


Son Dakika
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Asuk, görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement