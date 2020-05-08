AK Parti Edirne İl Başkanı İba ilçe teşkilatlarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Havsa İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Haluk Sava?türk'ten bilgi alan Başkan İba, Uzunköprü ilçe başkanlığında AK Parti Uzunköprü İlçe Başkanı Kadir Bilgin ve partililerle toplantı düzenledi, yapılacak çalışmaları planladı.

Toplantıda İba, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal , Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu , Kılınç ve partililer ilçede yapılacak çalışmaları planladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan , Havsa ve Uzunköprü ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

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