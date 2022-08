Sosyal medyada gündem olan at arabacısı İHA'ya konuştu: "Aç kalsak bile huzurumuz olsun yeter"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, sözleriyle CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı at arabasından indiren Ferdi Abdullahoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında konuşan Öz, "Bunlara yazdığım cevaplar Ferdi'nin söylemiş olduğu sözlerin yarısı bile etmez. Ferdi'nin ruhu, milletimizin özüdür. Onların olmadık yere bize attıkları iftiraları kardeşimiz gayet samimi ve içten bir şekilde cevaplamıştır. Atın üzerinde gayet kibirli bir şekilde duran, sanırsınız Hindistan'a giden İngiliz genel vekili gibi hareketler eden şahsa en iyi cevabı Ferdi kardeşimiz verdi" dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, beraberinde bulunan Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Turan, Tanıtım Medya Başkanı Metin Barlak, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaeliler ile birlikte CHP'li vekil Mahmut Tanal'ı verdiği cevaplarla at arabasından indiren Ferdi Abdullahoğlu'nu ziyaret etti. Ziyareti sırasında İHA muhabirine konuşan Öz, Tanal'ın Hindistan'a giden İngiliz genel vekili gibi hareketlerde bulunduğunu ve elini cebine atarak Ferdi Abdullahoğlu'na, Cumhurbaşkanı hakkında kötü konuşursan sana para vereceğim mesajı verdiğini ifade etti. Ferdi'nin CHP'li vekile karşı sergilemiş olduğu tavrın ise Türk milletinin ruhu ve özü olduğunu da belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Sen bizim ruhumuzu orada gösterdin. Muhteşem bir şey söyledin, bir kütüphane dolusu kitap okuyan insanlar senin söylediğin sözleri zor söyler. Bu sözler kitap okunarak söylenebilecek sözler değil. Bu söylediklerin terbiyeden gelen, özden gelen bir durumdur" dedi. Öte yandan Ferdi Abdullahoğlu da 'Aç kalsak bile ülkenin bütünlüğünü ve huzurunu sağlayan Cumhurbaşkanımız başımızda olsun bize yeter' açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bir at arabasına binmişti. At arabasının sahibi Ferdi Abdullahoğlu (23), Tanal ile muhabbeti sırasında "AK Partiliyim, AK Parti gibisi yok" demişti. Tanal ise bu sözlerin ardından at arabasından inmişti.

"SANIRSIN ADAM ATIN ÜZERİNDE HİNDİSTAN'A GİDEN İNGİLİZ GENEL VEKİLİ GİBİ DURUYOR"

Ferdi'nin CHP'li vekile vermiş olduğu cevaba hayran kaldığını ve Türk milletinin özünü gösterdiğini kaydeden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Bunu bizim lehimize bir şey söylediğin için söylemiyorum önceden de yabancılar Osmanlı'ya gelip buraya girmek ne kolay dermiş, sonra savaşlarda hep yenilirlermiş. O günkü senin ruhun var ya işte bizim milletimizin özü budur. Bizi ayakta tutan ruh budur. İmkanlarımız biraz sıkıntılı olabilir ama ülkenin geleceği bütünlüğü beraberliğini biz hiçbir şeyle değişmeyiz. Sen bizim ruhumuzu orada gösterdin. Muhteşem bir şey söyledin, bir kütüphane dolusu kitap okuyan insanlar senin söylediğin sözleri zor söyler. Bu sözler kitap okunarak söylenebilecek sözler değil. Bu söylediklerin terbiyeden gelen, özden gelen bir durumdur. Etrafımızdaki dış güçlerle uğraşırken bir de içeride iftira atmaya çalışanlarla da uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz çalışan, Türkiye'yi bir araya getiren, dış siyasette önemli konuma getiren bir cumhurbaşkanımız var. Bu şahıslar da ellerinden geldikçe onu olumsuz anlatmaya çalışıyorlar. Onlara karşı da en güzel cevabı sen verdin. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu daha konuşmasının başında Çanakkale Savaşı'nı örnek göstererek 'Orada yedi düvele karşı başarılı olduk' dedi. İstanbul'u tek adam teslim etti diyerek buradaki şeker fabrikaları satıldı işçiler çıkarıldı diye iftiralar attı. Şunu bilmiyorlar, burada Cumhurbaşkanımıza karşı çok derin bir muhabbet var. Ben bunların bu yalan yanlış sözlerine cevaplar yazarken Ferdi'yi gördüm. Ferdi'nin söylediklerine baktım, benim söylediklerimin hiçbirisi onun verdiği cevapların yarısı bile etmiyor. Çünkü kardeşimiz o kadar doğal o kadar rahat cevap verdi. Bazıları var bağırıyor, söyledikleri de zaten ezber belli. Aynen CHP ve İyi Parti'nin daha önceden yaptığı gibidir. Açız diye milleti bağırttırıyor, bir bakıyoruz adamın 4-5 tane evi var. Ferdi gayet normal zaten, adam da atın üzerinde gayet kibirli sanırsın Hindistan'a gitmiş İngiliz genel valisi gibi duruyor. Eli de cebinde herhalde elini cebine atıyor ki Ferdi'ye de para falan mı teklif ediyor kötü konuş elim cebimde sana para vereceğim mesajı mı veriyor o tarzda bir adam. Ferdi inanılmaz bir duruş göstererek adamın o kibrini yok ediyor. Hiç onu kale almadan 'Senin düşüncenin benim için bir anlamı yok' diyor. 'Gerekirse ben aç kalırım ama bu ülkeye bu kadar hizmet eden bir insanın hakkında kötü konuşmam' diyor. Benim yazdığım ve özen gösterdiğim şeyleri bir kenara attım ve Ferdi'nin yaptığı bu şey için ona teşekkür etmeye geldim" açıklamalarında bulundu.

"BİZ AÇ KALSAK DA OLUR YETER Kİ VATANIMIZ DİRİ OLSUN"

Tanal'a cevap verdikten sonra biraz sinirlendiğini ve at arabasından indiğini belirten Ferdi Abdullahoğlu da, "Bana geldi vaatlerde bulundu. Nasıl geçiniyorsunuz diye sorular sordu. At arabası değil de normal araban olsa daha rahat olmaz mı falan dedi. Ben de 'AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızdan eksik olmasın' dedim. 'O başımızda olsun yeter, ülkemizde huzur var en azından' dedim. Aç kalsak bile huzurumuz yerindedir. Bunları ona söyledim gerçekten de çok seviyoruz Cumhurbaşkanımızı. Ben bunları söyledikten sonra 'Size ne verebiliriz?' dediler biraz sinirli bir şekilde. 'Olsun' dedim, 'Vatanımız diri olsun, biz aç kalsak da olur' diye cevap verdim" dedi.

