AK Parti Eser Üretiyor

05.02.2026 16:24
Mehmet Köse, AK Parti'nin deprem sonrası yaptığı konut projelerini ve bağlamını değerlendirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Partinin laf değil, eser ve hizmet ürettiğini ifade etti.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Samsun ziyareti ve yürütülen konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Köse, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde Türkiye genelinde önemli bir mesafe kat edildiğini belirterek, "Depremden etkilenen illerimizde kısa sürede yüz binlerce konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi, güçlü bir koordinasyonun ve kararlı bir iradenin sonucudur." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 500 bin konuttan oluşan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun'da da çalışmaların sürdüğünü aktaran Köse, 17 ilçede inşa edilecek 6 bin 397 konutun hak sahiplerinin noter huzurunda yapılan kura ile belirlendiğini hatırlattı.

Köse, muhalefet tarafından, yapılan hizmetlerin görmezden gelindiğini, değerlendirmelerin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini savundu, milletin laf değil, eser odaklı çalışmaları esas aldığını ifade etti.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların farklı siyasi partilere mensup milletvekilleri tarafından da takdir edildiğini belirten Köse, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan bütçe görüşmelerinde bu yönde açıklamaların kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Köse, şunları kaydetti:

"AK Parti laf değil, eser ve hizmet üretir. Deprem gibi büyük bir felaketin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının siyasi polemiklerin ötesinde değerlendirilmesi gerekir. Amacımız, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden süreci tamamlamaktır."

Kaynak: AA

