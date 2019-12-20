AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı - Son Dakika

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal atandı.



Hafta içi AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığında AK Parti Bursa Milletvekili ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu Ankara'ya Ahmet Aydemir, Ali Ünal, İdris Örenbaşı, çağrıldı. Burada yapılan mülakat ve değerlendirmeler sonucu AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal atandı.



AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı olan Ali Ünal, kısa bir süre içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceğini açıkladı. - KARABÜK